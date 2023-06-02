هذه غرامة دخول وسير الدراجات الهوائية بهذه الطرقات 

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور حول دخول وسير الدراجات الهوائية في الطرق السريعة.

واوضحت ذات المصالح أنه ووفقا للمادة 85 من المرسوم التنفيدي 04-381 يمنع منعا باتا دخول وسير الدراجات الهوائية في الطرق السريعة. كما ان مخالفة هذه الأحكام، تعرّض صاحبها لعقوبة تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج.

واكد المنشور انه بهذا السلوك يكون أصحاب هذه الدراجات عرضة لخطر الحوادث وتعريض حياة الغير من مستعملي الطريق للخطر. وأيضا من السلوكيات السلبية التي نلاحظها بإستمرار دخول وسير الدراجات الهوائية في الطرق السريعة وحتى السير خلف مركبات الوزن الثقيل.