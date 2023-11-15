هذه غرامة وضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة

وضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة يعتبر مخالفة مرورية بموجب القانون كما يترتي عنه غرامة مالية.

وحسب منشور المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها على الفيسبوك ان القانون يعاقب كل من يضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة وذلك وفقا للمادة 66/أ3 تحت طائلة مخالفة الاحكام المتعلقة بإستخدام أوإضافة تجهيزات غير مطابقة على طبيعة المركبة.

وبموجب للمادة 66/أ3 يعاقب القانون بالاحتفاظ الفوري لرخصة السياقة مع القدرة على القيادة الى غاية تسديد الغرامة الجزافية المقدرة بحدها الادنى 2000دج في غضون 10ايام التي تلي المعاينة.

وللإشارة، يتم إجراء خبرة المطابقة للمركبة من طرف مصالح وزارة الصناعة والمناجم وتسليم بعد ذلك الرخصة .