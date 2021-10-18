هذه فترة إنطلاق الفروض ومدة الإختبارات حسب المواد والأطوار الدراسية

حددت وزارة التربية الوطنية ترتيبات تقويم الأعمال للتلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث وتاريخ إنطلاق الفروض ومدتها الزمنية حسب المواد والأطوار التعليمية الثلاث.

وحسب منشور للوزارة، فإن تقويم التلاميذ في مرحلة التعليم الإبتدائي يقتصر على الإختبارات الفصلية التي تخص كل المواد المقررة. وتكون مدة الإختبارات 45 دقيقة بالنسبة للغة العربية والرياضيات، الأمازيغية والفرنسية. وتكون مدة الإختبار نصف ساعة بالنسبة لمواد “التربية الإسلامية، التربية المدنية، التاريخ، الجغرافيا، التربية العلمية والتكنولوجيا”.

أما بالنسبة للتعليم المتوسط، فيكون التقويم عن طريق تقويم الأعمال بطريقة منسجمة وموضوعية. وتكون عن طريق المراقبة المستمرة من خلال تقييم التلاميذ بشكل مستمر وتقويم نشاطات التلاميذ وأنشطة التعلم داخل القسم وخارجه

وكشفت الوزارة، أن الفروض ستنطلق من 24 أكتوبر إلى 4 نوفمبر بالنسبة للفصل الأول. ومن 23 جانفي إلى 3 فيفري للفصل الثاني. ومن 17 أفريل إلى 28 أفريل للفصل الثالث. وتكون مدة الإختبارات ساعتين في المواد التي تدرس بثلاث ساعات أو أكثر أسبوعيا. وساعة واحدة للباقي مع ضرورة إعلام التلاميذ وأوليائهم بتواريخ إجرائها. كما توحد الإختبارات الفصلية في كل المواد التعليمية للمستوى الواحد في نفس المتوسطة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

أما بالنسبة للطور الثانوي فيتم احتساب التقويم المستمر وتقويم الأعمال التطبيقية في مواد العلوم التجريبية “العلوم الفيزيائية علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا” وكذا تقويم التعبير الشفوي للغات. وتنطلق الفروض من 24 أكتوبر إلى 4 نوفمبر بالنسبة للفصل الأول. ومن 23 جانفي إلى 3 فيفري للفصل الثاني. ومن 17 أفريل إلى 28 أفريل للفصل الثالث.

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