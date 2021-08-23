هذه قائمة أسماء المتهمين في قضية إغتيال جمال بن إسماعيل

تحصلت “النهار اونلاين” حصريا، على القائمة الإسمية للمشتبه فيهم في قضية إغتيال جمال بن اسماعين في الأربعاء ناث ايراثن بتيزي وزو، يوم 11 أوت الجاري.

وجاءت أسماء المشتبه فيهم كالآتي:

م.رشيد

ب.محند

د.الياس

ش.مصطفى

م.محند

ح.علي بلقاسم

ح.كريم

ش.معمر

ب.طارق

ط.طيب

ج.عثمان

ي.يزيد

م.رمضان

ز.يوبا

أحمد.أ

ز.أغيلاس

ز.محمد

ز.العيد

ب.رمضان

ل.فرح

ز.سفيان

ق.عبد النور

م.ناصر .

ع.يوسف

ش.لوصيف

.ح.اعمر

ح.رمضان

ب.علي

و.إيدير

م.زكرياء

ح.اورابح

ا.مقران

س.سعيد

ب.يوبا

ق.أحمد

ب.محند

ح.عبدالنور

م.ناصر

م.محند اوبلعيد

م.سفاقس

ح.عاشور

م.نبيلة

ن.اعمر

آ.رابح اسماعيل

م.لونيس

ب.علي

د.لحسن

ش.محند امزيان

ح.اوسعيد

م.فؤاد

ف.الياس

ا.إلياس

ا.وليد

ط.محمد ايمن

ر.محمد رضا هذا الشخص قاصر

ش.نبيل

ب.سالم

ي.احمد

ف.فرحات

ي إلياس

ب.يوغورطة

م.عميروش

خ.حسين

م.شعبان

خ.طاهر

ڨ.مجيد

ي.عزيز

م.محند

ب.عبد العزيز

س.محرز

ح.كسيلة

ل.بوسعيد

أ.أعمر

أ.رابح

ڨ.إسلام

خ.أنيس

ن.يانيس

ع.محمد

ش.فرحات

ح.يوبا حكيم

ف.ناصر

ب.رياض

ح.بلعيد

و.عبد الرؤوف

ز.ڨايا

م.أحمد

خ.يزيد

خ.صفاض

ز.بلال

س.حسان

ر.أعمر

صارة

وتمثلت أسماء المشتبه فيهم في قضية اغتيال جمال بن اسماعين والذين تم توقيفهم يوم 22 أوت الجاري في كل من:

م. زكريا

ب.رياض

ح. بلعيد

و.ا.عبد الرؤوف

ز.قايا

م. احمد

خ. يازيد

خ. صفاض

ز. بلال

س. حسان

ا. اعمر

ح. رمضان

ب. علي

و. ايدير

ح. اورابح

ا. امقران

س. سعيد

ب. يوبا

ق. احمد

ب. مجيد

ح. عبد النور

م. ناصر

م.محند اوبلعيد

م.سفاقس

ش. نبيل

ي. احمد

ف.فرحات

ي. الياس

ب. يوغرطة

م. عميروش

خ. حسن

م. شعبان

خ. طاهر

ق. مجيد

ي.عزيز

م.مجيد

ب.عبد العزيز

س. محرز

ح. عبيلة

ل. بوسعد

ا. اعمر

ا. رابح

ق. اسلام

خ. انيس

ن. ياسن

ع. محمد

ش.فرحات

ح.ع .يوبة حكيم

ف. ناصر

م. ناصر

د. الياس

م. شعبان

م. محند اوبلعيد

ح. كريم

م.شاوش سفاقس

ب. طارق

ط. طيب

ح. عثمان

ي. يازيد

م. رمضان

ز. يوبا

ا. اوسفيان

ز. اغيلاس

ا. محمد

ز. العيد

ب. م. رمضان

م.فرج

ز. سفيان

ق.عبد النور

ع.حماد

ع. يوسف

ح.اعمر

ا. رابح اسماعيل

م. يونيس

ب. علي

خ. لحسن

ش. محند امزيان

ح. اوسعد

م. فؤاد

ف. الياس

ا.وارث وليد

ط. محمد ايمن

“رح. محمد رضا “قاصر

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