هذه قائمة أعضاء المكتب السياسي الجديد للأفلان

أجرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، تغييرا على تشكيلة المكتب السياسي للأفلان.

مستبعدا عدة وجوه ورثها عن المكتب السابق الذي شكله عمار سعيداني.

واختار ولد عباس من الأسماء الجديدة لعضوية المكتب السياسي، كل من عبد المالك بوضياف وزير الصحة السابق.

بالإضافة إلى رحيال مصطفى وزير ورئيس ديوان الوزير الأول عبد المالك سلال سابقا، وناصر لطرش محافظ الأفلان بولاية باتنة.

وآدم قبي عضو مجلس الأمة عن ولاية ورقلة، وليلى الطيب المجاهدة وعضو مجلس الأمة.

بالإضافة إلى أحمد قمامة نائب برلماني عن ولاية تمنراست، وغنية الداليا وزيرة التضامن.

وكذا رئيس كتلة الآفلان بالبرلمان السعيد لخضاري، وفؤاد خرشي عضو اللجنة المركزية محافظ قسنطينة، وفؤاد سبوتة

واليمين بوداود، بوعلام بوسماحة، والدكتور بوعبد الله رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وملياني محمد، ونصير لطرش.

بالإضافة إلى بودالية محمد، وناجم محمد،