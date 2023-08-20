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هذه قائمة الأدوات المدرسية لكافة الأطوار

بقلم نادية بن طاهر
هذه قائمة الأدوات المدرسية لكافة الأطوار
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كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للسنة الدراسية 2023-2024.

وجاء في منشور للوزارة، أن المدونة تأتي سعيا إلى ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية. ومواصلة تجسيد الإجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة المدرسية.

وتضمن المنشور قائمة بالأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث برسم الموسم الدراسي 2024/2023.

وقد أعدّت هذه المدونة التي تمثل الحد اللازم الذي يجب اعتماده، طبقا لمستلزمات تطبيق البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى تعليمي، وبكل شعبة. يؤكد المصدر ذاته.

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