هذه قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمن لهم إجتماعيا

حدّدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمن لهم إجتماعيا.

وحسب القرار الوزاري المشترك بين وزارات الصحة، التضامن والمالية صدر في العدد 75 من الجريدة الرسمية، فإن الأدوية تتعلق بالمضادات هستامنية، باعث الحساسية المستعمل للعلاج، مضادات للألم،

براسيتامول ومشتقاته، مسكنات الآلام، المضادات للإلتهاب، علاج السرطان، كابت المناعة، علاج بالهرمونات، علاج مانع للإمتصاص العظمي، علاج القلب والأوعية، المنعشات الدورية والمضادات لنقص الضغط، المضادات لارتفاع ضغط الدم، مقويات القلب ومسرعات القلب، مدرات البول، مقلصات الدهون في الدم، أدوية الجلد، مضادات الجراثيم الموضعية، مضادات الفطريات الموضعية، المطهرات، مضللات اليود والتصفية الكلوية، مضادات الدرقية. القشريات السكرية، مضادات القرحة، أدوية الحركة الهضمية، مضادات الإسهال.

