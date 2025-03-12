هذه قائمة الأساتذة الجامعيين الحاصلين على درجة “مُميز”

نشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري القائمة الإسمية للأساتذة الجامعيين الحاملين لرُتبة درجة أستاذ استشفائي جامعي مميّز، ودرجة أستاذ مميز.

كما هنأ الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، الأساتذة الحائزين على هذه الرتبة.

للإشارة، فإن رتبة الأستاذ “المميز” التي تمّ استحداثها مؤخرا هي رتبة جديدة تخص، الأساتذة في حالة نشاط. الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا الإنتاج العلمي والبيداغوجي. منذ الالتحاق برتبة أستاذ. بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.