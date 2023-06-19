هذه قائمة الشواطئ الممنوعة والمسموحة للسباحة في بومرداس

كشفت الحماية المدنية لولاية بومرداس، اليوم الاثنين، في بيان لها، عن قائمة الشواطئ الممنوعة والمسموحة للسباحة للعام الحالي.

وتتعلق الشواطئ المسموحة بـ 45 شاطئ، أما الشواطئ الممنوعة من السباحة، فقد بلغ عددها 19 شاطئا.

وفيما يخص الشواطئ المسموحة للسباحة يتعلق الأمر بكل من:

بلدية بودواو البحري: المويلحة، بوزقزة، سيدي الخير، المامارين، بن عبد الله.

بلدية قورصو: القرصان، الربوة الخضراء

بومرداس: النورس، الصخرة السوداء، الدلفين، الشاطئ الأزرق، الياسمين، الجوهرة، الشاطئ الاصيل، حديقة النصر، الصخرة المفتتة.

الثنية: الصغيرات، واد الليم.

القاطة: البحرية، اليد الذهبية.

زموري: الدزيرة، التخييم، الكثبان الرملية، الرمال الذهبية، القبقاب، غابة الساحل، بن يونس.

رأس جنات: السطارة، واد الغراف، المساكن السياحية، مازر، الحمادنة، عبد الويرث، أولاد بونوة، المرجة، الأزرق الكبير.

سيدي داود: الازرق، المنظر الجميل، الساحل، عين السانية.

دلس: صالين الغربي، حجرة الزاوش، تاقدامت.

أعفير: صالين الشرقي، العائلي.

الشواطئ الممنوعة:

بودواو البحري: قدواري، الكودية.

الثنية: المغارات.

زموري: الشويشة، الحاج أحمد.

القاطة: شاطئ المندورة.

رأس جنات: دار منديل.

سيدي داود: دار الفرم، أولاد طالب.

دلس: قنقات، سيدي المجني، واد الحمام، الميناء القديم، الميناء، شاطو فور.

أعفير: واد حسار، الزاوية، غابة ميزرانة، سيدي سليمان.

ونبهت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس تنبه كافة المواطنين عدم التوافد الى الشواطئ الممنوعة وغير المحروسة.

كما ذكرت المتوافدين على الشواطئ المسموحة بضرورة إحترام الرايات وتوصيات الحماية المدنية.