هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج. داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر.

ويتعلق الأمر بولاية البويرة، الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام وأكوكار بلدية بشلول.

بالإضافة إلى ولاية تيزي وزو، الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسلول ببلدية أيت_بومهدي.

وكذا ولاية تلمسان ممثلة في كل من:

الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي تيرني وسبدو.

الطريق الولائي رقم 112س الرابط بين بلديتي القور وسبدو.

وكذا الطريق الولائي رقم 107 الرابط بين بلديتي سيدي_الجيلالي وسبدو.

الطريق الولائي رقم 02 و54 الرابط بين بلديتي تيرني وعين غرابة.