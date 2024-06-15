هذه قائمة المشاريع الفنية المستفيدة من الدعم المالي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن قائمة المشاريع الفنية المستفيدة من الدعم المالي لتنفيذ مشاريعها بعنوان السنة المالية 2024.

وحسب بيان للوزارة، تم استقبال 255 مشروع فني من مختلف المجالات الفنية (مسرح الكبار ، مسرح الطفل ، الورشات و الأيام ، الموسيقى، فنون تشكيلية ، الكوريغرافيا) . وكان ذلك من تاريخ 02 أكتوبر 2023 الى غاية 03 جانفي 2024.

كما تم تمديد فترة استقبال المشاريع الى غاية نهاية شهر جانفي 2024، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المهتمين للتقدم بطلب الاستفادة.

ليتم بعدها عرض تلك المشاريع على لجنة إعانة الفنون والآداب والمتكونة من خبراء وفنانين لدراستها. والتي بدورها أخدت كل الوقت في الدراسة والمعاينة بكل شفافية.

وتسهر وزارة الثقافة والفنون على مرافقة كل المستفيدين لتنفيذ وإنجاز مشاريعهم الفنية بكل أريحية.

بالإضافة الى التركيز في اختيار المشاريع التي تم قبولها على إبداع الشباب الواعد الحامل لأفكار متجددة ومعاصرة.

والمميز في آليات الدعم هو أنه مهما كان حامل المشروع مؤسسة كانت أو جمعية أو هيئة ما فإن الدعم سيؤول في نهاية المطاف إلى الفنان الذي يعد الحلقة الأساسية وبعد ذلك إلى المتلقي للأثر الفني.

وأضاف البيان، أنه سيتم الإعلان عن استقبال المشاريع المتعلقة بسنة 2025 بداية من شهر جويلية 2024.

وتجسيد أيضا لمبدأ الشفافية وتكافئ الفرص في نشر قوائم والهيئات المستفيدة، دعت الوزارة المعنيين، للاطلاع على قائمة المشاريع المقبولة عبر النقر على الرابط التالي:

https://www.m-culture.gov.dz/images/2024/fonon.pdf