هذه قائمة المعنيين بالإجلاء من تركيا هذا الأربعاء

نشرت السفارة الجزائرية بأنقرة، قائمة المواطنين العالقين بتركيا المعنيين برحلة إجلاء يوم الأربعاء القادم.

وأعلنت السفارة، عن إعداد قائمة اضافية احتياطية المرفقة في حالة غياب أي فرد من القائمة الاصلية.

وترجوا السفارة من المواطنين الا يتوجهوا إلى مطار اسطنبول يوم الأربعاء القادم، إلا من هو على القائمة وذلك لتسهيل عملية الاجلاء.

كما تنبه السفارة أن المواطنين المتواجدة أسماؤهم في القائمة الاحتياطية، سيتم اجلاؤهم في رحلة يوم الخميس القادم، وذلك في حالة استنفاذ القدرة الاستيعابية للطائرة يوم الأربعاء.

وكشفت السفارة، أنها ستنشرقائمة المعنيين برحلة 6 و9 أوت الجاري، في أقرب الآجال.

وتتمنى السفارة عودة ميمونة إلى أرض الوطن لكل المعنيين بالاجلاء، وترجو من الجميع المساهمة في السير الحسن لهذه العملية.