هذه قائمة المهرجانات المرسّمة من طرف وزارة الثقافة

نشرت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الأربعاء، قائمة المهرجانات الثّقافية المُرسّمة من طرف الوزارة، والبالغ عددها 176 مهرجانا.

ويتعلق الأمر، بـ29 مهرجانا دوليا،و33 مهرجانا وطنيا، و18 مهرجان محلي. بالإضاف إلى 48 مهرجانا ثقافيا محليا للفنون والثقافات الشعبية، و48 مهرجانا ثقافيا محليا “القراءة في احتفال”.

وتجدون في هذا الرابط قائمة المهرجانات الثّقافية المُرسّمة من طرف الوزارة والبالغ عددها 176 مهرجانا:

قائمة المهرجانات الثّقافية المُرسّمة