هذه قائمة المواطنين الجزائريين المعنيين بالإجلاء من تركيا هذا الجمعة

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هذه قائمة المواطنين الجزائريين المعنيين بالإجلاء من تركيا هذا الجمعة
بقلم عبد الرحمن سالمي

أعلنت سفارة الجزائر تركيا عن استكمال عملية ترحيل الجزائريين العالقين بالخارج وهذا يومي الخميس والجمعة الموافقان لـ11 و 12 من شهر جوان الجاري.

ونشرت السفارة الجزائرية بأنقرة قائمة المواطنين العالقين المعنيين بالإجلاء هذا الجمعة.

وأكدت السفارة الجزائرية بالعاصمة التركية أن الاولوية ستكون للمواطنين العالقين من المرضى و الكبار في السن والعائلات، بالإضافة إلى تصحيح و إستدراك الاخطاء في القائمة الأولى.

بالموازاة مع ذلك  قال السفارة في بيانها أن عدد الاماكن قد تم تحديدها بـ600 مقعد  للرحلتين


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