هذه قائمة المواطنين الجزائريين المعنيين بالإجلاء من تركيا هذا الجمعة

أعلنت سفارة الجزائر تركيا عن استكمال عملية ترحيل الجزائريين العالقين بالخارج وهذا يومي الخميس والجمعة الموافقان لـ11 و 12 من شهر جوان الجاري.

ونشرت السفارة الجزائرية بأنقرة قائمة المواطنين العالقين المعنيين بالإجلاء هذا الجمعة.

وأكدت السفارة الجزائرية بالعاصمة التركية أن الاولوية ستكون للمواطنين العالقين من المرضى و الكبار في السن والعائلات، بالإضافة إلى تصحيح و إستدراك الاخطاء في القائمة الأولى.

بالموازاة مع ذلك قال السفارة في بيانها أن عدد الاماكن قد تم تحديدها بـ600 مقعد للرحلتين