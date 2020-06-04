هذه قائمة النشاطات المعنية برفع الحجر في المرحلة الأولى

واوضح بيان الوزارة الأولى فإن تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية سيكون على مرحلتين

وستنطلق المرحلة يوم الأحد 7 جوان 2020 بينما المرحلة الثانية يوم 14 جوان 2020

وجاءت قائمة النشاطات المعنية برفع الحجر في المرحلة الأولى كما يلي:

إستئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري

حرفيو الخزف والترصيص والنجارة والصباغة

وكالات السفر

الوكالات العقارية

بيع الـمنتجات التقليدية

نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة

نشاط الصيانة والتصليح

تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور

تجارة اللوازم الرياضية

تجارة الألعاب واللُّعب

الـمرطبات والحلويات

بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها

تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث

تجارة الأجهزة الكهرومزلية

بيع مستحضرات التجميل والنظافة؛تجارة الورود، والـمشاتل والأعشاب

استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق

الـمرشات، باستثناء الحمامات

صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها

الـمعارض الفنية

تجارة الأدوات الـموسيقية

تجارة التحف والأمتعة القديمة

الـمكتبات والوراقات

قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال

أسواق الـمواشي

كما فرضت الحكومة في ذات البيان على المتعاملين والتجار وضع نظام وقائي وهي:

فرض ارتداء القناع الواقي على الزبائن.

أصحاب ومسيرو المؤسسات يتحملون مسؤولية عدم التقيد بالتدابير.

تنظيف المحلات وتطهيرها يوميًا.

نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن.

وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل.

تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية.

توفير صناديق للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل.

وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف الزبائن.

تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها.

الطوابير يجب أن تحترم مسافة التباعد الجسدي.

تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد.

تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات.

تنظيم الحركة بعلامات واضحة على الأرض وحواجز.

وللإشارة فإ، عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

أشارت الحكومة أن تدابير الخروج من الحجر يجب ألاّ تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل بالعكس، ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة.