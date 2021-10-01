هذه قائمة النواب ذوي الأصول العربية في البرلمان الألماني الجديد

حظي، عدد لا بأس من المترشحين ذوي الأصول العربية، بالفوز في الإنتخابات البرلمانية الألمانية، من بينهم مواطنيتن من سوريا، و عراقيان، ومصريان.

ومن بين، الاسماء التي ذكرتها وسائل إعلام المانية، هي ريم العبلي ذات الأصول العراقية، والتي ترشحت عن الحزب الإشتراكية الديمقراطي، بمعية المغربية سناء عبدي.

وتضمنت القائمة، أيضا، إسم العراقي قاسم طاهر، الذي ترشح باسم قائمة حزب الخضر، بالإضافة إلى السورية رشا صاحبة 29 عام، والتي كانت أول مرشحة عن الحزب الإشتراكي الديمقراطي.

وعن “حزب الخضر” نجحت الباحثة في العلوم الإسلامية من أصل سوري لمياء قدور بالظفر بمقعد في البرلمان الألماني.

فيما فاز مصريان بالإنتخابات للمرة الثانية على التوالي، وهما أميرة محمد علي عن حزب اليسار، ووألكسندر رضوان.

وتجدر الإشارة ان الخريطة السياسية الألمانية شهدت نوعا من التبدل بموجب نتائج الانتخابات الأخيرة أين فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وتفوق على التحالف المسيحي الذي ساد في الفترة السابقة لنحو 16 عاما بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل.