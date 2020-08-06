هذه قائمة رؤساء المجالس والنواب العامون الجدد

أجرى مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة واسعة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامون.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية فقد تم إنهاء مهام 17 رئيس مجلس قضاء، وكذا انهاء مهام 19 نائبا عاما.

وأضاف البيان أنه وفق لذات الحركة تم تعيين 19 نائبا عاما فيما تم تحويل 17 آخر .

كما أنهيت مهام محمد طالب بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية لتكليفه بوظيفة أخرى.

وهذه قائمة بأسماء رؤساء المجالس القضائية الجدد المُعيّنين من طرف الرئيس عبد المجيد تبون:

عبد الوافي خليفي رئيسا لمجلس قضاء ادرار

حسين فداني رئيسا لمجلس قضاء الأغواط

إيهاب خلوة رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي

علي نوخة رئيسا لمجلس قضاء بجاية

محمد رقاد رئيسا لمجلس قضاء البليدة

حورية زيلابدي رئيسا لمجلس قضاء البويرة

محمد جاب رئيسا لمجلس قضاء تمنراست

بوخميس قاسمي رئيسا لمجلس قضاء تبسة

خالد حمال رئيسا لمجلس قضاء تيارت

عبد الرزاق بن سالم رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو

مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر

عبد الحفيظ سميرة رئيسا لمجلس قضاء جيجل

رشيد علان رئيسا لمجلس قضاء سطيف

سعيد سعد الله مجلس قضاء سعيدة

عبد الحميد بن موسى رئيسا لمجلس قضاء قالمة

عيسي بسباسي رئيسا لمجلس قضاء قسنطينة

محمد قواردي رئيسا لمجلس قضاء المدية

بن عومر بن خدة رئيسا لمجلس قضاء مستغانم

عبد الحق بوكروح رئيسا لمجلس قضاء المسيلة

محمد طالب رئيسا لمجلس قضاء ورقلة

شريف لطروش رئيسا لمجلس قضاء البيض

کريم خالدي رئيسا لمجلس قضاء إليزي

محمد قروابي رئيسا لمجلس قضاء برج بوعريريج

عبد الحكيم دعلاش رئيسا لمجلس قضاء بومرداس

عبد الله خلفاوي رئيسا لمجلس قضاء تندوف

عبد الحفيظ تبحريتي رئيسا لمجلس قضاء تيسمسيلت

سليمان حمودي رئيسا لمجلس قضاء الوادي

أنعام الله صفي رئيسا لمجلس قضاء خنشلة

مالك بخوش رئيسا لمجلس قضاء سوق أهراس

محمد بن رابح قاسمي رئيسا لمجلس قضاء ميلة

موسى بسايح رئيسا لمجلس قضاء عين الدفلى

احمد منصور رئيسا لمجلس قضاء النعامة

خيرة برياح رئيسا لمجلس قضاء عين تموشنت

مصطفي سماتي رئيسا لمجلس قضاء غرداية

صالح شريفي رئيسا لمجلس قضاء غليزان

في حين جاءت قائمة بأسماء المُعيّنين من طرف الرئيس عبد المجيد تبون في سلك النواب العامين لدى المجالس القضائية:

مجلس قضاء أدرار: محمد بلعربي زحماني

مجلس قضاء النعامة: عمر سيدهم

مجلس قضاء عين تموشنت: مراد آيت شعلال

مجلس قضاء غليزان: عبد الكريم ميموني

مجلس قضاء الشلف: عمر قناوي

مجلس قضاء الأغواط: يسين مقلاتي

مجلس قضاء أم البواقي: اعمر بورايب

مجلس قضاء بجاية: أحمد ميهوبي

مجلس قضاء البليدة: نور الدين محبوبي

مجلس قضاء البويرة: شريف جعاد

مجلس قضاء تامنغست: الجمعي فرحاتي

مجلس قضاء تبسة: محمد جميل عيساوي

مجلس قضاء تلمسان: محمد شملال

مجلس قضاء تيارت: حميد طهير

مجلس قضاء الجلفة: محمد معمري

مجلس قضاء سطيف: عبد المجيد بلحاج

مجلس قضاء سعيدة: وافي بن يحي

مجلس قضاء سكيكدة: عز الدين تبيب

مجلس قضاء سيدي بلعباس : مصطفى بن عبد الله.

مجلس قضاء قسنطينة: موسى عثمان

مجلس قضاء المدية: عبد المجيد جباري

مجلس قضاء مستغانم: إسماعيل قديدر

مجلس قضاء المسيلة: محمد قصار

مجلس قضاء معسكر: محمد الأمين بشلاغم

مجلس قضاء ورقلة: عبد القادر بلعطرة

مجلس قضاء البيض: الحاج دشيرة

مجلس قضاء إيليزي: أحمد بوعتبة

مجلس قضاء برج بوعريريج: أحمد أمين بوغابة

مجلس قضاء بومرداس: عبد النور قاسي

مجلس قضاء الطارف: عمر قلالي

مجلس قضاء تيسمسيلت: ميمون قادري

مجلس قضاء الوادي: بلخير مرابط

مجلس قضاء خنشلة: مسعود حورة

مجلس قضاء سوق أهراس: فتحي احمد کبير

مجلس قضاء ميلة: لنور بن مهيدي

مجلس قضاء عين الدفلى: جمال نعيجاوي

بينما جاءت قائمة رؤساء المجالس القضائية الذين أنهيت مهامهم

مجلس قضاء أدرار : منور بن يمينة

مجلس قضاء الأغواط : محمد سعيدي

مجلس قضاء البويرة : إبراهيم العقون

مجلس قضاء تيزي وزو : إسماعيل قاري

مجلس قضاء الجزائر : جمال قاسمي

مجلس قضاء جيجل : عبد الخالق بن شيخ

مجلس قضاء المدية : عبد القادر شرقي

مجلس قضاء مستغانم : الطيب معروف

مجلس قضاء برج بوعريريج : مفتاح لعلاوي

مجلس قضاء بومرداس : منصف شلبي

مجلس قضاء الوادي : عبد الحميد وازن

مجلس قضاء خنشلة : أحمد بولسينة

مجلس قضاء ميلة : رابح حسين

مجلس قضاء عين الدفلى : فريدة بوعمران

مجلس قضاء النعامة : عبد القادر مولاي

مجلس قضاء عين تموشنت : محمد عبد الرزاق

مجلس قضاء غرداية : محمد بعلي