هذه قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 59، قرار وزاري مشترك يحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي.

ووقفا للقرار تنصب مفتشيات أملاك الدولة الجديدة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار تدريجيا عند توفر جميع الشروط لسيرها.

ويمتد الاختصاص الإقليمي للمفتشيات المنصبة قبل صدور هذا القرار إلى دائرة اختصاص مفتشيات أملاك الدولة الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.

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