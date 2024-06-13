هذه قائمة مكاتب البريد المفتوحة غدا الجمعة

ستقوم مصالح ولاية الجزائر، بفتح بعض المكاتب البريدية استثناءا يوم الجمعة 14 جوان 2024، من الساعة 08:00 سا إلى غاية منتصف النهار 12:00 سا.

ونشرت ذات المصالح، عبر صفحتها على فايسبوك، قائمة المكاتب المعنية بهذا الإجراء الاستثنائي.

وجاءت هذه العملية، في إطار متابعة نوعية الخدمات البريدية المقدمة على مستوى مكاتب البريد الواقعة بإقليم ولاية الجزائر. لاسيما خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى لسنة 2024. وسعيا لضمان أحسن الظروف للمواطنين خلال هذه الفترة.