هذه قرارات وأوامر وتوجيهات الرئيس تبون لأعضاء الحكومة الجديدة

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أسدى الرئيس تبون خلال هذا الاجتماع، قرارات وأوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة.

وعقب افتتاح رئيس الجمهورية للجلسة، رحّب رئيس الجمهورية بأعضاء الحكومة لاسيما الذين تم تكليفهم بالمهمة التنفيذية للمرة الأولى.

كما ذكّر الرئيس أعضاء الحكومة بأهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما.

وأكد على أهمية اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه، وبكل صرامة، خدمة لمواطنينا.

وأمر الرئيس تبون بإيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان، بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية.

كما أمر الرئيس أعضاء الحكومة أيضا بإعداد مخططات عمل قطاعية يتم عرضها أمام مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء، تباعا للشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني.

ووجّه الرئيس الحكومة بأن تصب كل مجهوداتها لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، جدّد الوزير الأول تشكراته لرئيس الجمهورية على الثقة، ملتزما أمامه ببذل كل ما بوسعه مع الطاقم الحكومي لتنفيذ برنامج الرئيس على أكمل وجه وأقوم نهج.