هذه قرارت الرئيس تبون خلال مجلس الوزراء اليوم

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد بالعاصمة، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.

وصادق على عروض تتعلق بتطوير النشاطات في قطاعات الطاقة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموارد المائية والسياحة والصناعة التقليدية والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة.

كما استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد حول تطور الوضعية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهة هذا الوضع واعلن الوزير عن اقتناء كواشف لفيروس كورونا وكاميرات حرارية .

وأمر الرئيس تبون الولاة بالإصغاء الدائم لانشغالات المواطنين والتكفل بها بسرعة، كما امر الرئيس تبون بترقية الاستثمارات الخاصة في قطاع البريد،كما أمر رئيس الجمهورية وزير الداخلية بالتعجيل بربط البلديات بشبكة الرقمنة.

وأمر الرئيس تبون بإلحاق “اونساج” بوزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة كما امر الرئيس تبون الولاة بالإصغاء الدائم لانشغالات المواطنين والتكفل بها بسرعة.

كما أمر رئيس الجمهورية بتخصيص حصة تلفزيونية أسبوعية للتعريف بالمؤسسات الناشئة، وأمر الرئيس تبون وزير الشباب والرياضة بالسهر على انتهاء الأشغال بملاعب وهران وتيزي وزو وبراقي.