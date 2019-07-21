هذه قصة الوسام الذي مُنح للاعبي الخضر

منح أمس السبت، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني لعناصر المنتخب الجزائري لكرة القدم، عقب فوزهم بكأس إفريقيا للأمم.

ووسام الاستحقاق الوطني، أو وسام جيش التحرير الوطني، هو وسام استحقاق جزائري وُضع حيز التطبيق في 2 جانفي 1984.

ويمنح وسام الاستحقاق الوطني، من طرف رئيس الجمهورية، نظير الخدمات الجليلة التي تؤدى للبلاد في وظيفة مدنية أو عسكرية أو الخدمات الإستثنائية المقدمة للثورة.

كما يمنح للمواطنين الذين تمكنوا بمواهبهم الخلاقة من إعلاء سمعة البلاد.

ويتكون مصف الاستحقاق الوطني من ثلاث درجات، هي عشير، جدير، عهيد، وثلاث رتب وهي أثير،عميد، صدر.