هذه قصة “عائشة”.. المرأة التي لا تُفارق مبولحي!

لفت الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي أنظار الجميع خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، بإرتدائه لقُفاز يحمل إسم “عائشة”.

وتساءل الكثير من المُتابعين عن سر هذه المرأة، والتي كانت لا تُفارق “الرايس” حيثما حل وإرتحل في حياتها وبعد وفاتها.

“عائشة” ولمن لا يعلم هي والدة حارس عرين الخضر، والتي قام بتخليد إسمها في قُفازه الأيسر، إعترافا بما قدمته له.

وإنتقلت “عائشة” الى جوار ربها سنة 2010، ولم تكن قد أعلمت إبنها بالمرض الخطير الذي كانت تُعاني منه تلك الفترة.

وتسببت في هذه الوفاة في دخول إبن برج بوعريريج في حالة من الحُزن، وهو الذي يتميز أصلا بعقلية إنعزلاية.

ونظرا لكل هذا، فقد وجد أفضل حارس في “الكان” الحل لإستحضار أمه دائما، من خلال كتابة إسمها على قُفازاته.