هذه قصة عائلة من 10 معاقين تعيش حياة الحرمان والبؤس مع القطط!

فقدت اثنين من أفرادها منذ يومين ودفنتهما في صمت

الفتاة الوحيدة بين الإخوة عربوز: «الحيوانات التي ربيتها وأطعمتها علمتني الصلاة»

غياب تام للجهات الرسمية خصوصا مصالح النشاط الاجتماعي والجيران يطالبون بصحوة ضمائر

تعيش عائلة «عربوز» القاطنة بالطابق الرابع من عمارة بحي «الحرية» في مدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، حياة مضنية وغريبة لا تمت للحياة الإنسانية الكريمة بأدنى صلة.

النهار في زيارة، مساء أول أمس، إلى مسكن العائلة، وقفت على مشهد غريب بقدر ما هو محزن، 8 إخوة مات منهم 2 منذ يومين في صمت وكأن شيئا لم يكن.

وبقي 6 يتكبدون عناء رعايتهم أم مسنة وأب طاعن في السن لا يفارق فراشه، ممدّدين في كل زاوية من مدخل البيت إلى باقي الغرف.

يحيط بهم عدد ملفت من القطط تجاوز الـ 20 قطا وبينهم «ديك عربي» يتنقلون بين الغرف وفي كل نواحي المسكن بكل حرية.

الوحيدة التي تكلمت إلينا هي الفتاة في الثلاثينات من عمرها، والتي تبدو أقل إصابة من إخوتها الذكور، قالت إنها لم تدخل المدارس على الإطلاق.

ولكن الحيوانات التي توجد بالبيت علمتها الصلاة ولقنتها الفاتحة وهي ترى أن الخير الذي تفعله بإطعام الحيوانات ورعايتها هو السبب في ذلك، كما قالت من دون إضافة أو تفسير.

وقال بعض جيران العائلة، إن هذه الأخيرة تتكون من 8 إخوة أصغرهم في الثلاثين من عمره، إضافة إلى الوالدين المسنين.

تجمع بينهم الإعاقة الجسدية والذهنية لأسباب مجهولة منذ مدة طويلة، فارق الحياة منهم 2 آخرهم منذ يومين فقط، وقام عدد من الجيران بدفنهما في صمت وكأن شيئا لم يكن.

غير أن الأم حين سألناها عن موت ابنيها ضحكت ثم بكت وقالت أريد من الله أن لا يأخذ أبنائي، ويضيف أحد جيران العائلة بأن هذه الأخيرة تعتمد في معيشتها على عطايا بعض المحسنين.

علاوة عن دخل بسيط للوالد عن إعاقته، كما تقوم الوالدة رغم السن المتقدم برعاية أبنائها والطهو لهم وسط جو فوضوي رث، كما يبدو ذلك.

جدير بالذكر أن العائلة التي تعيش في حالة لا توصف من الفقر والغبن والأمراض والتي لا تفرق بين الموت والحياة، كانت لا تفارق ألسنة أفرادها من الوالدة إلى آخر من حاولنا محاورته كلمة «الحمد لله».

ورفع الجيران الذين تحدثوا إلى «النهار» نداء تدخل عاجل للوقوف على وضع هذه العائلة التي تحتاج إلى كل شيئ، متسائلين عن دور الجهات المعنية بالتضامن.

وعن الغياب الكلي للسلطات، خاصة في شهر الرحمة، عن حالة عائلة كُفّن ولديها المتوفين بشائر بيضاء رثة لأنها لا تعرف معنى الكفن ولا تملك ثمنا لشرائه