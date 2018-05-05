هذه قصة عمي بشير الذي استعاد بصره بفضل الأعشاب الطبية

كشف عمي بشير الذي استعاد بصره بعد 20 سنه من فقدانه عن الطريقة التي بفضلها استعاد بصره.

وقال عمي بشير خلال استضافته في قناة “النهار” اليوم، أنه لم يكن يرى وقلق من وضعه كثيرا.

ولكن بعدما التقى عمي بشير بالمختصة في الطب التقليدي الحاجة مليكة شراك، التي عملت على علاجه، تحسن وضعه كثيرا.

وأضاف عمي بشير، أنه بعدما عالج بالأعشاب الطبيعية استعاد بصره لكن ليس 100 بالمئة.

حيث أصبح عمي بشير، يستطيع أن يقضي أموره بمفرده، كأن يذهب للمسجد حيث في السابق لم يكن باستطاعته الذهاب بمفرده .

وحمد عمي بشير الله على استعادته لبصره، كما توجّه بالشكر للحاجة مليكة التي ساعدته كثيرا من أجل استعادة بصره.