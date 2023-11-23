هذه قيمة الدفعة الأولى لاقتناء سيارة “شيري”!

أعلنت علامة “شيري” بالجزائر، اليوم الخميس، عن البنوك التي يمكن للزبون أن يدفع فيها الدفعة الأولى من قيمة السيارة التي يريد اقتنائها.

وحسب وثيقة تحصل عليها “النهار أون لاين”، فإن 6 بنوك معنية بعملية الدفعة الأولى من قيمة السيارة المراد اقتنائها. ويتعلق الأمر بكل من “السلام”، “هاوسينغ”، “ترست بنك”، “AGB”، القرض الشعبي “CPA”، “عرب بنك”.

كما أشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن يمكن للزبون أن يدفع ما قيمته 10 بالمائة أو 100 بالمائة من سعر السيارة. مثلا إذا أراد “تيغو 2″، التي بلغ سعرها 1990000.00 فيدفع 19 مليون سنتيم للبنك.

ويجب أن يدفع الزبون الدفعة الأولى من قيمة السيارة، إلا في البنوك الموثقة عند شركة “أوتو ليدر كومباني”.

وشرع، اليوم الخميس، شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل العلامة بالجزائر، عملية بيع السيارات واستلام الطلبيات. على أن يتم التسليم في أجل لا يتعدى 45 يوما حسب دفتر الشروط.

و أعلنت شركة، عن 20 نقطة بيع سيارات شيري، في مختلف ولايات الوطن. و يتعلق الأمر بكل من برج بوعريريج. البليدة، الشلف، عين البيضاء، عين مليلة، سكيكدة، بسكرة، سطيف، خنشلة، الأربعاء، سيدي بلعباس، تلمسان. أدرار، تبسة، الطارف، سوق أهراس، ورقلة، باتنة، بجاية، واد سوف.

في حين، أشارت الشركة “أوتو ليدر كومباني” إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الولايات خلال الأيام المقبلة.

كما أوضح ممثل علامة “شيري”، أن صالة العرض المتواجدة في حيدرة، بالعاصمة، غير معنية بعملية البيع في الوقت الحالي.

في حين، أشارت الشركة ذاتها، إلى أن أنه سيتم الإعلان عن باقي الولايات خلال الأيام المقبلة.

و كشفت شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل علامة شيري في الجزائر. عن الملف المطلوب لاقتناء سيارة شيري.

و أفادت الشركة، أن الملف المطلوب لاقتناء السيارة يتمثل في نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية “البيومترية”. شيك بنكي/ وصل التحويل أو وصل الدفع للإسهام الأولي. و كذا تعهد وتصريح شرفي يتم التوقيع عليهما لحظة دفع الملف عند وكيلها المعتمد. مؤكدة أن حضور الشخص المعني “إجباري”.