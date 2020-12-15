هذه قيمة “السلفيات” في قطاع التربية وشروط الاستفادة منها

“النهار” تنشر كل تفاصيلها بعد تحيين مبالغ الاقتطاع الشهرية

7 ملايين “سلفة الزواج” واقتطاع 3500 دينار شهريا خلال 20 شهرا

سلفة شراء أو بناء مسكن تتراوح بين 20 و 50 مليونا

حيّنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية شروط الاستفادة من المنح الاجتماعية المتعلقة بسلفة الزواج وبناء أو شراء مسكن، إضافة إلى “السلفة الاستثنائية”، كما كشفت عن مبلغ الاقتطاع الخاص بكل سلفة على حدة.

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، فإن “سلفة الزواج” المقدرة بـ 70 ألف دينار، يقدر مبلغ الاقتطاع فيها بـ 3500 دينار لمدة 20 شهرا.

وللاستفادة من هذه السلفة، تشترط اللجنة استمارة “12”، شهادة عمل، عقد الزواج، شهادة الإعفاء من الديون تجاه اللجنة، كشف الراتب حديث، عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة، وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف المصالح البلدية وصك بريدي مشطوب.

ويستفيد المعني من هذه السلفة مرة واحدة خلال المسار المهني، ويسقط حق الاستفادة من هذه السلفة بعد انقضاء سنة من تاريخ عقد الزواج.

وبالنسبة للسلفة الاستثنائية المقدرة بـ 15 مليون سنتيم، فإن مبلغ الاقتطاع يقدر بـ 5 آلاف دينار لمدة 30 شهرا، أما سلفة السكن، فيتراوح مبلغ الاقتطاع فيها بين 20 و 50 مليون سنتيم.

وبالنسبة لسلفة 20 مليون سنتيم، فيتم اقتطاع 4 آلاف دينار لمدة 50 شهرا، أما سلفة 30 مليون سنتيم، فيتم اقتطاع 6 آلاف دنيار لمدة 50 شهرا أيضا، وبالنسبة لسلفة 40 ألف دينار، فيتم اقتطاع 8 آلاف دينار، أما السلفة المقدرة بـ 50 مليون سنتين، فيتم اقتطاع مليون سنتيم وتخص هذه السلفة شراء أو بناء مسكن.

وتتمثل شروط الاستفادة في ألا يكون المعني في عطلة طويلة الأمد، وليس مدينا للجنة الخدمات الاجتماعية، وألا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض، وأن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع.

وتدرس ملفات الأساتذة من سلفة السكن، حسب التصنيف، وتوزع على ثلاث فئات، حسب نسبة كل فئة من عدد الملفات المودعة لدى اللجنة من سنة إلى ١١ سنة ومن 11 إلى 21 سنة، ومن 21 إلى 32 سنة ففما فوق.