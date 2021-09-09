هذه قيمة المكافآت المالية التي منحها رئيس الجمهورية لأبطال ذوي الهمم

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال تكريمه للحائزين على ميداليات في الألعاب البارالمبية، مكافآت مالية معتبرة.

واستفاد الرياضيون المتوجون بالميدالية الذهبية في هذه الألعاب، من مكافأة مالية مقدرة بـ180 مليون سنتيم، على غرار كل من جلال صافية، بوجعدار اسمهان، عبد اللاوي شرين،

ومن جهة أخرى، نال الرياضيين الحائزين على ميدالية فضية، من مكافأة مالية بقيمة 90 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بكل من: صايفي نسيمة، كرعي عبد الكريم، قرجن كمال.

بخصوص الحائزين على الميدالية البرونزية، على غرار كل من: قاسمي مونية، حمري هدى، فرحاح وليد، بطير حسين، استفادوا من مكافأة مالية بقيمة 84 مليون سنتيم.