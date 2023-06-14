هذه قيمة المنحة الشهرية للصيادين المتضررين من التقلبات الجوية في تيبازة والمعنيين بها

وقع الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان على مرسوما تنيفيديا يتضمن تخصيص منحة شهرية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة في تيبازة

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 40 مرسوما تنيفيديا يتعلق بتعويض وتـخصيص مـنـحـة إستـثـنـائـيـة لـفـائـدة الصيـادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة.

وتضمن مرسوم تنفيذي رقم 23-228مؤرخ في 23ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 جوان سنة 2023، تخصيص منحة المنحة شهرية تقدر بـ3 ملايين سنتيم وتسري إلى غاية إعادة تهيئة الموانئ المتضررة لمدة أقصاها 6 أشهر.

كما ينص المرسوم على تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد البحري ولواحق الصيد أو تضررت جزئيا.

وحدد المرسوم المعنيون بالتعويض هم الصيادون في موانئ خميستي وبوهارون وفوكة البحري المتـضـرريـن مـن الـتـقـلـبـات الجوية التي حدثت بولاية تيبازة في 25 ماي سنة 2023 .

ووفقا لذات المرسوم يـتـم تعــويض الصـياديـن الذيـن فـقدوا قــوارب وسفن الصيد الخاصة بهم، وكذا لواحق الصيد المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، أوتضررت جزئيا.

بالإضافة إلى الذين توقف نشاطهم بسبب التقلبات الجوية على مـسـتـوى مـيـنائي الصـيـد البـحـري بـخـمـيـسـتي وبـوهارون وموقــع الــرسو بـفـوكـة الـبحـري، المتضررة مـن الـتـقـلـبـات الجوية بولاية تيبازة، طبقا لأحكام هذا المرسوم.

وخصص المرسوم منحة استثنائية شهرية تحدد بثلاثين ألف دينار (30.000 دج) لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي حدثت في الميناءين وموقع الرسو إلى غاية إعادة تهيئة لمدة أقصاها 6 شهر . ولا تخضع المنحة الاستثنائية للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.

ويــســري مــفعــول أحكام هذا المــرسـوم ابتداء من تاريخ أول جوان سنة 2023.