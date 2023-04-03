هذه قيمة زكاة الفطر في اسبانيا لهذا العام

تم تحديد مبلغ زكاة الفطر لهذا العام الموافق لـ 1444/2023 ه في جميع أنحاء تراب اسبانيا بـ5 أورو للفرد كحد أدنى. حسب بيان المفوضية الاسلامية في اسبانيا.

وجاء في البيان : “نُعلم جميع المسلمين والمسلمات في إسبانيا أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1444/2023 تعادل 5 أورو للشخص الواحد، في جميع أنحاء التراب الإسباني. ”

وأشار بيان ذات الهيئة الدينية، إلى أن عملية جمع زكاة الفطر ستتم حتى نهاية شهر رمضان أي قبل صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المساجد باسبانيا لتوزيعها على المحتاجين.

وذكرت المفوضية الاسلامية في اسبانيا، أن الزكاة وسيلة للتكافل الاجتماعي، والتعاون في الجوانب الروحية والمادية.

وتجدر الإشارة إلى أن مسجد باريس كان قد حدد هو الآخر في بيان له، الخميس الماضي، قيمة زكاة الفطر في فرنسا بـ7 أورو لهذا العام الموافق لـ 1444 هجري.

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