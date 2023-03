هذه قيمة زكاة الفطر في فرنسا لهذا العام

حدد مسجد باريس في بيان له، اليوم الخميس، قيمة زكاة الفطر في فرنسا لهذا العام الموافق لـ 1444 هجري.

وحسب بيان مسجد باريس، فقد تم تحديد قيمة زكاة الفطر للعام 1444 هجري بمبلغ قدره 7 أورو.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه هنالك عدة طرق لدفع زكاة الفطر بالمسجد الكبير بباريس، والتي جاءت كالتالي:

1. عن طريق الدفع عبر الإنترنت على Helloasso:

https://www.helloasso.com/associations/la-grande-mosquee-de-paris/formulaires/1

2. عن طريق التحويل المصرفي إلى الحساب التالي:

جمعية الحبوس والأماكن المقدسة الإسلامية – مسجد SHLSI في باريس RIB: 30004 02587 00010249187 33 BNP PARIBAS AV KLEBER IBAN: FR76 3000 4025 8700 0102 4918733 BIC BNPAFRPPPAK

3 – بشيك مستحق الدفع لـ Institut Musulman de la Mosquée de Paris ، يتم إرساله بالبريد أو الإيداع في هذا العنوان:

الجامع الكبير في باريس

Place du Well of the Hermit 75005 Paris

4. عن طريق الإيداع في الصناديق المتاحة للمؤمنين عند مدخل المسجد الكبير في باريس.

