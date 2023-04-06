هذه قيمة زكاة الفطر لهذه السنة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس، في بيان لها، عن قيمة زكاة الفطر لهذه السنة. كما دعت وزارة الشؤون الدينية إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر لهذا العام. والتي قدرت بـ 120 دينارا جزائريا، وهي قيمة صاع 2 كلغ من غالب قوت بلدنا.

في حين، كلفت الوزارة الأئمة بالتعاون مع لجان صندوق الزكاة بالمساجد عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر. وهذا ابتداء من منتصف شهر رمضان الفضيل على أن لا توزع على مستحقيها. الذين تم إحصاؤهم إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك.

كما ذكرت أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة صغيرا وكبيرا، غنيا وفقيرا، إن كان يملك ما يزيد على قوت يومه. ويخرجه المكلّف عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته. في حين، ذهب إلى جواز إخراجها نقدًا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما من الصحابة. وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين وهو قول لأشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي من المالكية. ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري وقول ابن تيمية وبهذا أفتى علماء الجزائر. إذ يرى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدًا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وهو ما يتحقق بدفع القيمة.

وجاء في بيان الوزارة، امتثالاً لقول الله تعالى “والذينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقّ مَعْلوم24 لِلسَّائلِ وَالْمَحْرومِ” (23) سورة المعارج. وتحقيقا للرعاية الاجتماعية التي أمر بها المصطفى بالدعوة إلى إغناء الفقراء عن السؤال. يوم عيد الفطر: «أَغْنُوهُمْ» عن الطواف فِي هَذَا الْيَوْم» رواه الحاكم والبيهقي.