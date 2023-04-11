هذه قيمة 100 أورو في السكوار اليوم

لا تزال أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو”، تشهد ارتفاعا في السوق الموازية بالجزائر العاصمة.

وقد بلغ سعر صرف 100 أورو في ساحة بور سعيد “السكوار”، اليوم الثلاثاء، مقابل 222.00 دينار جزائري للشراء، و224.00 دينار جزائري ثمن البيع.

ومن جهته، استقر سعر الدولار الأمريكي في السكوار عند 208.00 دينار جزائري للشراء ومقابل 210.00 دينار جزائري للبيع.

وبذلك يتم استبدال الورقة النقدية فئة 100 دولار بـ 20800 دينار على سعر الشراء و 21000 دينار على سعر البيع.

وفي المقابل، يتم شراء الدولار الكندي مقابل 151.00 دينار جزائري، فيما يباع 153.00 دينار جزائري.

أما الجنيه الإسترليني، فقد جرى تداوله مقاب بسعر 249.00 دينار جزائري في حين يباع بسعر 251.00 دينار جزائري.

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