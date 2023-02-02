هذه قيمة 100 أورو في السكوار اليوم

وصل سعر صرف الأورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس في السوق السوداء بالجزائر العاصمة إلى 221 دينارا جزائريا للبيع و 223 دينارا جزائريا للشراء.

وبذلك يتم استبدال الورقة النقدية فئة 100 أورو مقابل 221.00 دينارًا للشراء و223.00 دينارًا للبيع.

وفي المقابل، بلغ سعر الدولار الأمريكي في السكوار مقابل 202 دينارا جزائريا للشراء و 204 دينارا جزائريا للبيع.

أما الدولار الكندي، فإنه يتم تبادله مقابل 149 دينار جزائري للشراء و 152 دينار جزائري للبيع.

ومن جهته، يبيع تجار السوق السوداء الجنيه الإسترليني مقابل 248 دينارًا جزائريًا للبيع و 246 دينارًا جزائريًا للشراء.