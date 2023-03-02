هذه قيمة 100 أورو مقابل الدينار الجزائري في السكوار

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية بالجزائر العاصمة ارتفاعا قياسيا خلال الأيام الأخيرة.

وقد بلغ سعر صرف 100 أورو في ساحة بور سعيد “السكوار”، اليوم الأربعاء، مقابل 222.00 دينار جزائري ثمن الشراء، و224.00 دينار جزائري ثمن البيع.

ومن جهته، بلغ سعر الدولار الأمريكي في ساحة بور سعيد 208.00 دينار جزائري للشراء ومقابل 210.00 دينار جزائري للبيع.

أما الدولار الكندي فقد تم تداوله مقابل 152.00 دينار جزائري للشراء و 155.00 دينار جزائري للبيع في سوق الصرف السوداء.

وفي المقابل، ارتفعت عملة المملكة المتحدة هي الأخرى بالسكوار إلى 248.00 دينار جزائري للشراء و251.00 دينار جزائري للبيع في السكوار.

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