هذه كميات الأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة الأخيرة في بعض مناطق الوطن

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن كمية الأمطار المتساقطة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في بعض ولايات الوطن.

وأشارت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن كمية الأمطار تراوحت مابين 20 إلى 80 ملم محليا.

حيث بلغت كمية الأمطار المتساقطة ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة 25 ملم، و27 ملم بالقبة، و30 ملم ببلدية بوزريعة.

ووصلت كمية الأمطار المتساقطة ببلدية القالة 51 ملم، وبولاية سكيكدة 52 ملم، و52 ملم بولاية جيجل.

وأضافت ذات المصالح، أن كمية الأمطار بولاية بجاية تعد الأعلى حيث سجلت بها 81 ملم، و53 ملم ببلدية دلس ولاية بومرداس.

كما سجلت 19 ملم بولاية تيزي وزو، و25 ملم بمنطقة برج منايل.