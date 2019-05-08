هذه كمية الخضر والفواكه واللحوم التي تم توزيعها خلال الأيام الثلاثة الأولى من رمضان

كشفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، اليوم الاربعاء، عن تقديرات التموين والأسعار خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان.

وحسب بيانها، اليوم الأربعاء، فقد تم توزيع حوالي 120ألف طن من الخضر والفواكه عبر أسواق الوطن.

كما تم توزيع أكثر من 10آلاف طن من اللحوم، بنوعيها، الحمراء والبيضاء.

أما الأسعار، فقد عرفت استجابات متفاوتة ومختلفة، بالنّسبة للأسعار المرجعيّة التي عرفت اضطرابا في بعض المدن التي تفتقد إلى أسواق جواريّة.

وبالمقارنة مع الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2018، عرفت أسعار الخضر والفواكه هذه السنة انخفاضا بمعدل 20دج في الكلغ.

فقد عرف اليوم الثالث انخفاضا في أسعار الخضر والفواكه مقارنة باليوم الأول بمعدل 15دج في الكلغ.

من جانب آخر، أشارت الجمعية أن أغلب البلديات لم تلتزم ببرنامج انجاز الأسواق الجوارية المؤقتة الخاصة بشهر رمضان، مما سبب ضغطا كبيرا في التّموين و سبّب اضطرابا في الأسعار.‎

أما اللحوم البيضاء عرفت استقرارا ملحوظا في الأسعار بمعدّل 280دج للكلغ.

فيما عرفت بعض أسواق التجزئة ندرة في الحشائش (المعدنوس-القصبر-النّعناع ) أمام الطّلب الكبير.