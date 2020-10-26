هذه كيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية

حددت الحكومة من خلال المرسوم التنفيذي 20-295 كيفيـات فتـح وتسييـر وقفـل الحسابات البريدية الجارية.

وهذا طبقا لأحكــام المــادة 46 مــن القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونيـة.

1_ فتح حسابات بريدية جارية

حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 62، فإنه يفتح الحساب البريدي الجاري حصريا لدى بريد الجزائر ويعرّف برقم وتسمية تضم اســم صاحــب الحساب وعنوانه.

وتنص المادة 3، أنه يمكن طلب فتح حسابات بريدية جارية، بشرط عدم الوقوع تحت طائلة إحدى حالات الحظر أو أحد القيود المنصــوص عليها بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من قبل :

– كل شخص طبيعي، يحمل جنسية جزائرية أو أجنبية، ومقيم بطريقة شرعية في الجزائر، وكل شخص معنوي متوّطن في الجزائر.

_ جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي أو الخاص المتوطنة في الجزائر.

_ أشخاص طبيعيون أو معنويون بدون محاسبين أو وكلاء ماليين عموميين، ويفتح بأسمائهم:

1–حساب بريدي جار للأشخاص الطبيعيين:

– شخص طبيعي راشد: كل شخص بلغ سن تسع عشرة سنة كاملة وكان متمتعا بقواه العقلية،

– شخص طبيعي راشد ذو احتياجات خاصة : شخص في حاجة إلى مرافقة من أجل تسيير حسابه البريدي الجاري،

– شخص طبيعي بالغ محجـور عليه: شخـــص خاضع للولاية أو الوساطة أو التقديم طبقا لأحكام قانون الأسرة،

– شخص طبيعي قاصر: شخص لم يبلغ سن تسعة عشرة سنة كاملة.

شخص طبيعي قاصر مرشد: شخص مرخـص له ُ بالتصرف جزئيا أو كليا في أمواله طبقا للتشريع المعمول به.

أما المادة 11: في حال معاينة عملية خصم من الحساب البريدي الجاري دون أمر من صاحـب الحساب أو موكله، فإنه يجب أن يقوم بريد الجزائر برد رصيد هذا الحساب إلى حالته الأولى قبل الخصم، في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع.

المادة 12: صاحب الحساب البريدي الجاري هو المسؤول الوحيد عن استخدام وسائل الدفع المرتبطة بحسابه الذي سّلمه إياه بريد الجزائر.

يـجب إبلاغ بـريد الجزائر في حال تغيير شرط في الحالة المدنية أو الوضعية القانونية لصاحب الحساب البريدي الجاري.

لا يمكن أن يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب التي قد تترتب على التعديلات التي لم يبلغ بها.

أما المادة 13 فيمكن صاحب الحساب البريدي الجاري أن يجري، على الخصوص، العمليات الآتية :

– الاطلاع على رصيده وكشف حسابه،

– التحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب بريدي جار آخر،

الترخيص بالسحب الأتوماتيكي من حسابه البريدي الجاري، وإيداع الأموال.

– الدفع عن طريق الصك البريدي حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر.

– الدفع إلكترونيا أو عبر الانترنت حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر.

– سحب الأموال الذي يخضع للتحقق من صحة التوقيع حسب الشروط التي يحددها بريد الجزائر، تصديق الصك لصالح الغير.

كما أن كل أمر بالسحب مرخص به من بريد الجزائر.

وحسب نفس المصدر ، ةفإن بريد الجزائر يجمد حسابا بريديا جاريــا بناء على :

– طلب يقدمه صاحب الحساب أو ممثله الشرعي،

– حكم أو قرار من الجهات القضائية،

– قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية، وكذا قرارات بحجز ما للمدين لدى الغير، تصدرها المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية.

– قرار البنوك المعتمدة في الجزائر، وقرار هيئة الضمان الإجتماعي.

– طلب من السلطة المختصة بالنسبة للجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاضديات، ويجب أن يرفق الطلب بقرار التجميد.

– قرار من بريد الجزائر كإجراء تحفظي أو عقب معاينة عمليات احتيالية تؤثر على الحساب البريدي الجاري.

– تصريح بوفاة صاحب الحساب البريدي الجاري.

عندما يتعلق قرار اعتراض بجزء من رصيد الحســاب البريدي الجاري، يكون التجميد في حدود المبلــغ المعني بالاعتراض.

يبلغ صاحب الحساب البريدي الجاري فورا وبأي وسيلة بكل تجميد يلحق حسابه.

المادة 16: يرفــع بريد الجزائر التجميد عن الحساب البريدي الجاري كليا أو جزئيا وفق نفس الأشكال المنصوص عليها وبموجب وثيقة رفع اليد أو بموجب حكم قضائي.

أما فيما يخص قفل الحسابات البريدية الجارية

وتنص المادة 17: أنه يمكن قفل حساب بريدي جار في الحالات الآتية:

– بناء على طلب صاحب الحساب البريدي الجاري أوممثله الشرعي، أو أي سلطة مؤهلة، يتم خصم رسوم تسيير الحساب قبل القفل: بمبادرة من بريد الجزائر :

• عند عدم إجراء أي عملية على الحساب البريدي الجاري لمدة خـمـسة عـشـر عاما.

ويقوم بريد الجزائر بعد خصم رسوم تسيير الحساب، بقفله وتحويل رصيده إلى الخزينة العمومية.

• عندما يقوم صاحب الحساب، في غضـــون ثلاث سنوات بإصدار خمسة صكوك بريدية دون رصيد كاف.

وتؤدي هذه الإصدارات إلى قفل الحساب عندما يتـم تحرير هــذه الصكوك لصالح الغير وتكون موضوع تقديم شهادات عدم الدفع من قبل بريد الجزائر.

_ في حالة وفاة صاحب الحساب، بعد خصم الرسوم وتسديد الرصيد لذوي الحقوق.

_ يجب قبل تنفيذ قرار قفل حساب بريدي جار إخطار صاحب الحساب ُمسبقا خلال أجل شهرين على الأقل بأي وسيلة مناسبة.

_ يتم الاحتفاظ بالملفات المقفلة أو حفظها في الأرشيـف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.