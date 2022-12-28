هذه كيفية وشروط إدماج الأساتذة المتعاقدين

صدرت، التعليمة الوزارية المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي، والمتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

وحسب بيان وزارة التربية، فإن عملية الإدماج تخص الأساتذة المتعاقدين المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر 2022.

كما يخص الإدماج يخص الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم في مناصب مالية شاغرة نهائيا. والذين يؤدون المدة القانونية للعمل.

وأوضحت التعليمة في هذا الإطار، أن الإدماج يخص الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021. والمحددة لكيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات التعليمية. والتابعة لوزارة التربية الوطنية. وداعمة في رتب أستاذ مدرسة ابتدائية، وامتلاك التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي.

كما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة، أن اعتبارا لأهمية العملية وطابعها الاستعجالي، وجب استكمالها قبل 31 ديسمبر 2022.

كيفية إدماج الأساتذة المتعاقدين

وعن كيفيات الإدماج، اشارت التعليمة الوزارية المشتركة، انه ينبغي أن تتم العملية وفق شروط وكيفيات معينة. حيث تم أخذ بعين الإعتبار مؤسسة أو مكان الإدماج، أين يتم إدماج الأساتذة المتعاقدين المذكورين أعلاه، على مستوى المؤسسة التي يزاولون فيها مهامهم. وثانيا الرتبة، حيث إدماج الأساتذة المتعاقدين في الرتب الموافقة لمستواهم التأهيلي وتخصصهم.

وفي نفس الإطار، وبهذا الصدد يدمج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، كل المتعاقدون العاملون بالمدارس الابتدائية. والحائزون على شهادة ليسانس التعليم العالي في إحدى التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.

وكذا أساتذة التعليم المتوسط المتعاقدين العاملين على مستوى المتوسطات والحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في إحدى التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري . المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.

وأساتذة التعليم الثانوي المتعاقدين العاملين بالثانويات والحائزون إما شهادة الماستر أو مهندس دولة وإما شهادة ليسانس التعليم العالي في إحدى التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه

وتكون وضعية الأساتذة المعنيين بعد الإدماج، في صفة متربصين، ويتم ترسيمهم بعد انقضاء فترة التربص التجريبي. وهذا وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليا في المرسوم التنفيذي رقم 03-315 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم لاسيما المواد 16 و17 و18 منه.

ويتوقف ترسيم الأساتذة المتعاقدون، الذين تم توظيفهم بهذه الصفة على أساس شهادة ليسانس التعليم العالي. والمدمجون في رتبة أستاذ تعليم ثانوي وعلى متابعة بنجاح التكوين المنصوص عليه في المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل والمتمم.

الشروط..

وعن شروط إدماج الأساتذة المتعاقدين، فجاء في التعليمة الوزارية، فينبغي على الأساتذة المتعاقدين المترشحين للإدماج استيفاء الشروط العامة للتوظيف. من أجل الالتحاق بوظيفة عمومية، وكذا الشروط الخاصة المبينة أدناه.

وبخصوص الشروط العامة، للالتحاق بوظيفة عمومية، فتتمثل في التمتع بالجنسية الجزائرية، والحقوق المدنية. وأن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها. وأن تتوفر لديهم شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الإدماج فيها. ويكونوا في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية بالوظيفة المراد الإدماج فيها.

أما الشروط الخاصة، فتتمثل في التواجد في حالة نشاط في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة للقطاع عند تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022. وحيازة مقرر توظيف في إطار الحالتين “ب” و”ج” من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 2021. والمؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة المالية المختصة. وكذا أداء المدة القانونية للعمل “ضمان نصاب العمل الأسبوعي للتدريس، طبقا للتنظيم المعمول به”.

وعن شروط الشهادة والمؤهل، فأشارت التعليمة الوزارية المشتركة، إلى أنه ينبغي على الأساتذة المتعاقدين المعنيين بعملية الإدماج استيفاء زيادة على الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، وكذا الشروط الخاصة، والموضحة في النقطتين “أ” و”ب” أعلاه، شروط الشهادة والتوصل للتعيين في رتب الإدماج المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم. وكذا التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في ” بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.

الإجراءات..

كما تتم عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، حسب إجراءات تكوين الملف، حيث تتم عملية الإدماج بعد دراسة الملف الإداري والذي يحتوي زيادة على الوثائق الثبوتية التي تبين استيفاء الشروط العامة والخاصة. كما تم تحديدها في النقطتين (أ) و (ب) من العنوان المذكور أعلاه. وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سارية الصلاحية، نسخة من الشهادة التي تم على أساسها توظيف المعني بصفة متعاقدة. ونسخة من مقرر التوظيف بصفة متعاقد، ساري المفعول، ومؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة المالية، ونسخة من محضر التنصيب. ووثيقة تبين الوضعية إزاء واجب الخدمة الوطنية، وشهادة طبية تثبت القدرة على شغل المنصب.

أما عن تجسيد إدماج الأساتذة المتعاقدين، فيتم بقرار أو مقرر جماعي يتم إعداده من قبل مديرية التربية المعنية. وفقا للنموذج المرفق بهذه التعليمة.

وتبلغ القرارات أو المقررات الجماعية للإدماج وجوبا، بعد إمضائها من قبل السلطة المختصة عليها من طرف المراقب المالي. إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ التوقيع.

الأحكام المالية:

وبخصوص الأحكام المالية، فأشارت التعليمة الوزارية المشتركة، أن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين تتم في المناصب المالية التي تم التكفل بهم بعنوانها. ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى استحداث مناصب مالية جديدة.

ويتم التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من قبل الأساتذة المتعاقدين التي لا توافق الرتب القاعدية. التي وظفوا فيها بهذه الصفة إلى مناصب مالية توافق الرتب التي تم إدماجية فيها.