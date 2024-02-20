هذه مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي

عرض وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني. حصيلة عمل قطاع التجارة وترقية الصادرات. وكذا أهم المحاور الكبرى للاستراتيجية المعتمدة لسنة 2024.

كما أشار زيتوني، أن دائرته الوزارية تبنت ورقة طريق، بمقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين، والفاعليين في المجال الاقتصادي.

كما تشمل هذه الاخيرة 4 محاور رئيسية وهي ضبط و تموين السوق، تأطير التجارة الخارجية. الرقابة الاقتصادية ورقمنة القطاع.

وعرض وزير التجارة حصيلة عمل قطاع التجارة وترقية الصادرات خلال سنة 2023، حيث وفيما يتعلق بتموين السوق. فقد بلغت مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي. لتعويض فارق السعر في شراء المادة الأولية 68.771.097.678دج بعنوان سنة 2023. مقابل استعمال870.299.589 لتر من المادة الأولية ( الزيت الخام).

أما مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنخرطين في نظام تعويض تكاليف النقل البري. للبضائع الموجهة لتموين الولايات الجنوبية، فقد بلغت 894.113.843 دج بعنوان سنة 2023. وهي تكلفة نقل ما يقارب 216.564 طن من مختلف السلع الأساسية.

وفيما يخص متابعة عمليات تفريغ المنتوجات الفلاحية المخزنة في إطار نظام الضبط. بالتنسيق مع قطاع الفلاحة ( مخزونات مكونة من 107.000 طن من البطاطا الاستهلاكية. و 30.000 طن من البصل الجاف و 10.000 طن من الثوم الجاف). وكذا الكميات المخزنة خارج نظام الضبط (65.516 طن من البصل و 18.613 طن من البطاطا و 2.663 طن من الثوم).

كما تمت متابعة برنامج استيراد 20.000 طن/ الشهر من اللحوم الحمراء المستوردة. في إطار ضبط تموين السوق مع فرض احترام الأسعار المحددة بــ 1.200 دج للكلغ. والزامية التصريح بشبكة البيع للمستوردين.

كما تمت متابعة برنامج استيراد 186.000طن/ السنة من مادة الموز. في إطار ضبط تموين السوق بالفواكه بالنظر الى أهمية هذا المنتوج في استقرار أسعار الفواكه.

بالإضافة إلى ذلك، متابعة دورية لإنتاج 4.860 طن/ في اليوم من السكر الأبيض. وتوزيعها على مستوى سلسلة التوزيع بالجملة والتجزئة.