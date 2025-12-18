هذه مجالات جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية

أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الخميس، على انطلاق فعاليات إحياء اليوم العالمي للغة العربية. وتسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى.

وتشمل جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية أربع مجالات.

أما المجال الأول فيتمثل في “ازدهار اللغة العربية” وهو المحور الذي يشمل الأعمال التي لها علاقة بترقية استعمال هذه اللغة في مختلف مجالات الحياة. المجال الثاني : “توطين المعارف” يخص المشاريع البحثية في الميادين العلمية والتكنولوجية. المجال الثالث: يتعلق بـ”الترجمة” وهو المحور الذي يخص الأبحاث ذات القيمة العلمية والتكنولوجية. لا سيما المنجزة حديثا بما يسهم في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

في حين، يتعلق المجال الرابع بـ “الأدب والإبداع” ويشمل كل ما يتعلق بتطوير الأبحاث الأدبية والإبداعية. التي تنمي الذوق الجماعي والفني من جهة وتبعث روح الاعتزاز والانتماء إلى الوطن من جهة أخرى.