هذه مخاطر إستعمال مضادات الميكروبات

يلجأ العديد من المواطنين والمرضى إلى استعمال مضادات الميكروبات وأحيانا تكون بطريقة مفرطة.

وأعلن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية “كناص”، في منشوري توعوي له، أن الإستخدام المفرط والمتكرر لمضادات الميكروبات يتسبب في تسارع ظاهرة المقاومة البكتيرية لمضادات الميكروبات. مما يصعب كثيرا علاج العدوى ويفقد الدواء فعاليته وينتج عن ذلك حالات مرضية مستعصية تؤدي غالبا إلى الوفاة.

كما أشار إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات يمكن أن تؤثر على أي شخص مهما كان عمره. داعيا إلى عدم إستخدام مضادات الميكروبات إلا في حالة وصفها من قبل الطبيب. وتجنب العلاج الذاتي والتناول التلقائي للمضادات الحيوية. بالأإضافة كذلك إلى إحترم جرعات وفترات تناول الدواء الموصوفة من طرف الطبيب