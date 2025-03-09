هذه مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها، مدى تقدم إنجاز شطر خط السكة الحديدية (غارا جبيلات - بشار)، الدراسات الأولية لمشروع السكة الحديدية لكل من (الأغواط -تمنراست) و (المنيعة- تيميمون – أدرار) بالإضافة إلى دراسة إمكانية استيراد مواشي تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

بعد الاستماع لعرض مفصل قدمته المُحافظة السامية للرقمنة، حول الربط الرقمي لمعطيات الجباية الوطنية بقاعدة البيانات الرقمية الوطنية،

– أمر الرئيس بالتقدم أكثر وبسرعة أكبر في مشروع الربط في هذا المجال للقضاء على كل أشكال التدخل البشري في تسيير المعطيات.

– هذه الخطوة ستسمح بتسهيل مهام المستثمرين من جهة وتحقق الشفافية في التحصيل والمتابعة والتصحيح الجبائي لكونه سيتحول إلى مسار إلكتروني كليا.

بخصوص إمكانية استيراد مواشي بمناسبة عيد الأضحى:

أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بـ:

إعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول لها قدرة التموين لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى.

أن يتضمن دفتر الشروط سقف الأسعار تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشعبة.

العمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع.

– إمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.

بخصوص تقدم إنجاز خط السكة الحديدية (غارا جبيلات -بشار)، والدراسات الأولية لمشروع السكة الحديدية (الأغواط – تمنراست) و (المنيعة – تيميمون – أدرار) :

أمر الرئيس بالشروع فورا في تجسيد مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وتمنراست، وخط المنيعة – تيميمون – أدرار، لما يشكلانه من أهمية استراتيجية بالغة للاقتصاد الوطني وأيضا للبعد الاجتماعي في الجزائر التي دخلت وتيرة تنموية رائدة ذات الأثر الوطني والقاري والدولي.

بخصوص عرض حول شعبة الرخام:

– أمر رئيس الجمهورية بتنظيم هذا المجال العريق والاستراتيجي والتعاون مع شركاء دوليين محترفين ورواد في هذه الصناعة.

– تدعيما للمنتوج الوطني أمر الرئيس بمنع أي استيراد لألواح الرخام الجاهزة، مع مباشرة استثمارات جديدة وإدخال إصلاحات على هذه الصناعة.

– شجع رئيس الجمهورية مسؤولي هذا القطاع على رفع سقف الاستثمار بشكل مدروس بدقة حيث يمثل مصدرا لا يستهان به من العملة الصعبة، وتوفير اليد العاملة للشباب.

بخصوص دخول التكوين المهني فيفري 2025 :

– أكد الرئيس بأن القطاع أصبح يستقطب الشباب مع اعتماد الوزارة تصورا جديدا للتكوين يساير طلب السوق في تخصصات استراتيجية.

– أمر بتكوين الشباب أكثر في القطاع الفلاحي، خاصة في شُعب تربية المواشي في إطار الإنتاج العائلي، زراعة الأشجار، وكذلك بساتين الأزهار ذات الاستعمال الواسع، ما يسمح باستعمال التكنولوجيات العلمية الحديثة.

– أمر الرئيس بتنظيم معرض وطني خاص بصغار مربي المواشي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.

وقبل الاختتام صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن اتفاقا بين الجزائر وسلوفينيا الصديقة حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة.