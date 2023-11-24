هذه مخلفات الامطار عبر 5 ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية اليوم عدة تدخلات عبر ولايات الوطن جراء التقلبات الجوية .

ونشرت الحماية المدنية الحالة العامة فيما يخص التقلبات الجوية عبر عدد من ولايات الوطن.

ولاية البويرة

الطريق الوطني رقم 33 مقطوع بسبب تراكم الثلوج على مستوى اسول بلدية الاصنام.

الطريق الوطني رقم 15 مقطوع بسبب تراكم الثلوج على مستوى فج تيروردة بلدية اغبالو.

ولاية عنابة

إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة في حي سيبوس على مستوى بلدية عنابة.

امتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل ملعب 19 ماي 1954ببلدية عنابة.

إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل نفق بلدية سيدي عمار التي سببت غلق الطريق البلدي بحي الشعيبة.

ولاية أم البواقي

الطريق الوطني رقم 3 مقطوع بسبب إرتفاع منسوب المياه على مستوى بلدية عين مليلة.

ولاية قسنطينة

الطريق الفرعي المؤدي إلى المسبح البلدي سيدي مسيد مقطوع بسبب إنزلاق صخري على مستوى بلدية قسنطينة.

ولاية الطارف

امتصاص مياه الامطار المتراكمة بحي دموع ، بلدية شبايطة مختار .

ولاية ڨالمة

عملية إمتصاص مياه إثر تجمعها أمام عمارتين ببلدية هيليو بوليس.

ولاية بجاية

انهيار جسر بطول 15 متر على الطريق الولائي رقم 06 الرابط بين بلدتي تاسكريوت و آيت اسماعيل بسبب ارتفاع منسوب المياه بدون تسجيل خسائر بشرية.

تسجيل بنايات مهددة بالانهيار على مستوى بلدية تاسكريوت.

عملية البحث عن شخص يبلغ من العمر حوالي 49 سنة من جنس ذكر مفقود في وادي بني اسماعيل ببلدية تاسكريوت.