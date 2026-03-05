هذه مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية الأخيرة. ليوم 5 مارس على الساعة 7 سا و00 دقيقة.

ففي ولاية أولاد جلال بالتحديد بلدية رأس الميعاد، تم إنقاذ شخصين كانا على متن سيارة عالقة. في مجرى وادي الجدي. بالطريق الولائي رقم 60 الرابط بين سيدي خالد. ورأس الميعاد، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

أما بولاية المسيلة تم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة إثر تساقط الأمطار على الطريق العمومي بالقطب السكني.