هذه مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة 

نشرت المديرية العامة للحمابة المدنية سهرة اليوم السبت إلى غاية الساعة 23:00 الحالة العامة إثر التقلبات الجوية.

وحسب بيان المديرية ذاتها سجلت ولاية غرداية سقوط نخلة على جدار منزل بالمكان المسمى “مرماد” دون تسجيل خسائر بشرية. وهذا على مستوى بلدية غرداية.

وببلدية متليلي سجل سقوط 10 أعمدة إنارة عمومية بالمكان المسمى “الهضبة” دون تسجيل خسائر بشرية.

بينما ببلدية القرارة سقط جدار منزل بالمكان المسمى “رويبح مختار” بالطريق الوطني رقم 03 دون تسجيل خسائر بشرية.

هذا وقد عرفت بلدية بونورة إزالة غصن شجرة من فوق أسلاك كهربائية بالمكان المسمى “سيدي اعباز” دون تسجيل خسائر بشرية.

وأما بولاية تبسة وعلى مستوى بلدية الونزة سقوط سلك كهربائي ذو توتر عالي على الأرض بحي الوئام. وأيضا سقوط شجرة على سلك كهربائي بحي 06 ماي دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بلدية الماء الأبيض سقطت شجرة على سلك كهربائي وبالمكان المسمى “الماء الأبيض”. وأخرى في الطريق بحي بن جدو مهنية دون تسجيل خسائر بشرية.

وببلدية الشريعة سجل سقوط 3 أشجار وسلك كهربائي ذو توتر عالي بوسط المدينة دون تسجيل خسائر بشرية.

وشهدت عاصمة ولاية عنابة سقوط حجارة من عمارة وأشجار وأسلاك كهربائية وجدران خارجية في عدة مناطق بوسط المدينة دون خسائر بشرية.

و بلدية شطايبي سقط جدار خارجي محيط بمنزل أرضي بحي “بوضياف عبد الله سرايدي”. بينما في سرايدي سجل سقوط أشجار وأسلاك كهربائية وقرميد منزلي بالمكان المسمى “سرايدي سرايدي”.

وعلى مستوى بلدية البوني سقطت أشجار على أسلاك كهربائية بوسط المدينة دون خسائر بشرية، مع امتصاص مياه الأمطار في عدة مناطق.

وتدخل اعوان الحماية المدنية بولاية ڨالمة لأجل سقوط شجرة داخل جامعة 08 ماي 1945 دون خسائر بشرية.

و بلدية عين بن بيضاء سجل سقوط شجرة صرول بالطريق بقرية المطاريح دون تسجيل خسائر بشرية.

أما ببلدية هواري بومدين عرفت سقوط سلك كهربائي ذو توتر عالي فوق سقف مستودع لتربية الأغنام بمشتة “علايمية” دون خسائر.

في حين سجلت بلدية وادي الزناتي سقوط سلك كهربائي فوق مسكن بحي الحدائق دون تسجيل خسائر بشرية.

وعلى مستوى ولاية الطارف تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي البفة. بينما بلدية عين العسل تم امتصاص مياه الأمطار بحي 05 جويلية ومن مدخل البلدية بالطريق الوطني رقم 44.

وبكل من بلديات الذرعان، القالة، وشبيطة مختار تم كذلك امتصاص مياه الأمطار من مداخل عمارات وأفنية منازل .

وعرفت ولاية سكيكدة بأولاد عطية إخراج سيارة عالقة في مياه الأمطار المتراكمة على متنها 3 أشخاص بحي بوحافر محمد، إثر تساقط الأمطار.

و بلدية سكيكدة سجل سقوط جدار خارجي تابع لمقر الولاية بطول 10 أمتار دون خسائر بشرية. بينما ببلديتا حمادي كرومة، تمالوس سجل تجمع مياه الأمطار بساحة بحي 400 مسكن وامتصاص مياه داخل قبو بمقر الدرك الوطني.

وتخلت المحماية المدنية ببلدية أزفون منن أجل سقوط عمود إنارة بوسط المدينة دون تسجيل خسائر بشرية.

أما بولاية بسكرة سجل سقوط شجرة بحي باب الضرب، وسقوط جدار منزل وعمود كهربائي بحي بن طالب دون تسجيل خسائر بشرية.

في حين بولاية سوق أهراس سجل إنقاذ وإسعاف شخصين من حاوية منقلبة جراء الرياح من قاعة أشغال ببلدية مشروحة.

كما شهدت ولاية المسيلة ببلدية بوسعادة سجل سقوط غصن شجرة على أسلاك وسقوط جدار إحاطة لسطح منزل.

وبولاية قسنطينة عرفت سقوط سلك كهربائي بحي بوذراع صالح البير.

وسجلت ولاية خنشلة بأولاد رشاش سقوط شجرة وسط الطريق قرب قاعة الاستعجالات.

وفي ولاية برج بوعريريج سقطت شجرة على أسلاك كهربائية بحي 750 مسكن.

وتدخلت أعوان الحماية المدنية بولاية ميلة على مستوى تاجنانت سقوط سلك كهربائي على سياج مزرعة بمشتة البيار.