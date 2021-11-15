هذه مخلفات التقلبات الجوية بالعاصمة وبومرداس

قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و15 نوفمبر 2021.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت وحدات الحماية، بعدة عمليات لإمتصاص مياه الأمطار المتسربة لعدة سكنات ومنشآت.

بالإضافة الى معاينة انجرافات للتربة وبعض الإنهيارات للجدران بدون تسجيل ضحايا.

ولاية الجزائر:

قامت فرق الحماية المدنية، بعدة عمليات لامتصاص مياه الامطار على إثر التقلبات الجيوة، داخل المنازل وبعض المنشآت والمرافق.

وتمت هذه العمليات، على مستوى كل من بلديات الجزائر الوسطى وواد السمار وجسر قسنطينة وبني مسوس.

كما تم تسجيل عدة انجرافات للتربة على مستوى بلديات بولوغين وبئر خادم وبوزريعة ورايس حميدو وزرالدة بدون تسجيل ضحايا.

هذا وتم تسجيل انهيار جزئي لقفص مدرج بناية طابق أرضي، ببلدية باب الواد، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم تسجيل انجراف للتربة ببلدية الأبيار في الطريق الرابط بين شوفالي وباب الواد بالمكان المسمى ذراع الديس، اأن تم إعادة فتح الطريق لحركة السير.

ولاية بومرداس:

قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة عمليات لامتصاص المياه عل اثر التقلبات الجوية، في كل من بلديات راس جنات وزموري بدون تسجيل خسائر.

كما تم تسجيل انهيار جزئي لجدار على اثر انجراف التربة بالمدينة الجديدة في بلدية دلس، بدون تسجيل ضحايا.

وعموما، سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، 2732 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 107 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات خلفت وفاة 3 أشخاص وإصابة 119 آخرين.

هذا وقامت إسعافات الحماية المدنية، بتقديم الإسعافات الأولية وتحويل للمستشفيات المحلية 9 أشخاص أصيبوا ببداية إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، بعدة ولايات.

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