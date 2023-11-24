هذه مخلفات التقلبات الجوية ببجاية 

نشرت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم الجمعة الحالة العامة فيما يخص التقلبات الجوية لولاية بجاية.

وحسب ذات المصالح تم تسجيل انهيار جسر بطول 15 متر على مستوى الطريق الولائي رقم 06 الرابط بين بلدتي تاسكريوت وآيت اسماعيل بسبب ارتفاع منسوب المياه بدون تسجيل خسائر بشرية.

كما عرفت تسجيل عدة بنايات مهددة بالانهيار على مستوى بلدية تاسكريوت.

فيما لا تزال عملية البحث عن شخص يبلغ من العمر 49 سنة مفقود في وادي بني اسماعيل ببلدية تاسكريوت.