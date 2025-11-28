هذه مخلفات التقلبات الجوية بمختلف الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية زوال اليوم الجمعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم بولاية الطارف، وبالضبط ببلدية بريحان، امتصاص مياه الأمطار أمام مدخل عمارة بحي 50 مسكن.

كما تم ببلدية بحيرة الطيور، امتصاص مياه الأمطار داخل منزلين (أولاد عبد الله).

وفي بلدية القالة، تم امتصاص مياه الأمطار داخل منزل بحي 90 مسكن. وببلدية الذرغان، تم امتصاص مياه الأمطار من مسكن فوضوي بقرية عين إعلام.

كما تم ببلدية ابن مهيدي، امتصاص مياه الأمطار داخل منزل بحي هواري بومدين.

وفي ولاية عنابة، تم إخراج سيارة محصورة بسبب ارتفاع منسوب المياه، بشارع بلعيد بلقاسم.

كما تم في ولاية جيجل، وببلدية سلمى بن زيادة، إخراج سيارة محصورة بالثلوج بالمكان المسمى بئر الحلوف.

وفي ولاية بجاية، تم امتصاص مياه الأمطار داخل منزل بحي 300 مسكن في احدادن.