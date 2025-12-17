هذه مخلفات التقلبات الجوية حتى الساعة 00: 13

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية حتى الساعة 13:00 سا.

وأشارت الحماية المدنية، إلى أن في ولاية بني عباس وبالتحديد ببلدية تبلبالة، تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين بواد الدورة على متن شاحنتين وسيارة نفعية.

كما تم إخراج السيارة، وعملية إخراج الشاحنتين متواصلة.

وببلدية كرزاز، سجلت عملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بالطريق المتواجد بوسط المدينة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور