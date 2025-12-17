إعــــلانات
هذه مخلفات التقلبات الجوية حتى الساعة 00: 13

بقلم أسماء.ع
هذه مخلفات التقلبات الجوية حتى الساعة 00: 13
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية حتى الساعة 13:00 سا.

وأشارت الحماية المدنية، إلى أن في ولاية بني عباس وبالتحديد ببلدية تبلبالة، تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين بواد الدورة على متن شاحنتين وسيارة نفعية.

كما تم إخراج السيارة، وعملية إخراج الشاحنتين متواصلة.

وببلدية كرزاز، سجلت عملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بالطريق المتواجد بوسط المدينة.

